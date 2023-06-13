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Юлия Соколова, редактор ленты

В ближайшие дни и недели: Макрон пообещал активизировать помощь Украине для контрнаступления

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна активизирует предоставление военной помощи Украине, чтобы поддержать контрнаступление украинских войск.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Париже с польским лидером Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Политики встретились в формате Веймарского треугольника, чтобы обсудить военную поддержку контрнаступления и гуманитарную помощь нашей стране после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Макрон напомнил, что страны Запада активизируют поставки вооружения, и пообещал больше военной помощи.

– Мы сделали все, чтобы помочь (контрнаступлению Украины, — Ред.). Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и бронетехники… Мы продолжим в ближайшие дни и недели, – подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что война в Украине уже стала стратегическим и геополитическим провалом России. По его словам, очевидно, что Украину не завоевать.

– Украина защищается с образцовым мужеством… Поэтому наша непреклонная поддержка Украины должна продолжаться: будь то политическая, военная, экономическая, гуманитарная поддержка или помощь в восстановлении, — сообщил политик.

По его словам, западные союзники позаботятся о том, чтобы РФ не только проиграла в войне, но и не смогла повторить подобную агрессию.

Макрон добавил, что победа Украины в войне будет способствовать миру и безопасности на европейском континенте.

По данным западных СМИ, Франция, Германия и Польша пообещали поддерживать Киев в военном плане, пока западные союзники будут работать над вопросом гарантий безопасности.

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Источник: RMF24

Источник: Deutsche Welle, Reuters
Война в Украине, Еммануель Макрон, ВСУ, контрнаступ, Франция
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