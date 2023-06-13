В ближайшие дни и недели: Макрон пообещал активизировать помощь Украине для контрнаступления

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна активизирует предоставление военной помощи Украине, чтобы поддержать контрнаступление украинских войск.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Париже с польским лидером Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Политики встретились в формате Веймарского треугольника, чтобы обсудить военную поддержку контрнаступления и гуманитарную помощь нашей стране после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Макрон напомнил, что страны Запада активизируют поставки вооружения, и пообещал больше военной помощи.

– Мы сделали все, чтобы помочь (контрнаступлению Украины, — Ред.). Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и бронетехники… Мы продолжим в ближайшие дни и недели, – подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что война в Украине уже стала стратегическим и геополитическим провалом России. По его словам, очевидно, что Украину не завоевать.

– Украина защищается с образцовым мужеством… Поэтому наша непреклонная поддержка Украины должна продолжаться: будь то политическая, военная, экономическая, гуманитарная поддержка или помощь в восстановлении, — сообщил политик.

По его словам, западные союзники позаботятся о том, чтобы РФ не только проиграла в войне, но и не смогла повторить подобную агрессию.

Макрон добавил, что победа Украины в войне будет способствовать миру и безопасности на европейском континенте.

По данным западных СМИ, Франция, Германия и Польша пообещали поддерживать Киев в военном плане, пока западные союзники будут работать над вопросом гарантий безопасности.

Источник: RMF24

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