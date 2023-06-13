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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Будет включать Stryker и боеприпасы для NASAMS: США готовят 40-й пакет военной помощи Украине

Сенат США

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. Пакет будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные во время контрнаступления.

Чиновники Пентагона заявили, что последняя помощь включает в себя боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Сообщение о помощи прозвучало на фоне информации о том, что за последние дни Украина потеряла больше дюжины боевых машин пехоты Bradley.

— Эти топовые системы, какими бы хорошими они ни были, уязвимы и нуждаются в замене, и это напоминание о том, что это обеспечение безопасности не является одноразовым. Это должно продолжаться в долгосрочной перспективе, – сказал старший директор Центра военной и политической силы вашингтонского Фонда защиты демократий Брэдли Боуман.

Последний пакет помощи станет 40-м санкционированным президентом США.

Напомним, что ранее Украина попросила Германию предоставить танки Leopard 2. В ответ на это министр обороны Германии Борис Писториус пообещал наращивать поставки боевых танков Leopard 1 в Украину.

Источник: Голос Америки
Война в Украине
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