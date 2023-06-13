ЕС работает над планом по использованию активов РФ для восстановления Украины – CNBC

Европейский Союз приближается к разработке детального плана по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

ЕС подтвердил, что более €200 млрд и отдельно €20 млрд активов во всем блоке принадлежат российскому Центральному банку и российским частным лицам соответственно.

Эти активы были заморожены европейскими властями после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы наложить санкции на Кремль за его агрессию.

— У нас были достаточно длительные дискуссии (как использовать эти активы для оплаты реконструкции Украины. – Ред.), — сказал руководитель специальной группы ЕС по конфискации российских активов Андерс Анлид.

Он надеется, что вскоре будут выдвинуты идеи относительно того, как использовать по крайней мере доходы от этих обездвиженных активов. Отмечается, что вопрос является техническим, юридически и политически сложным.

ЕС настаивает на том, что Россия должна заплатить за вред и боль, которые она наносит Украине.

Еще в ноябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что идея заключается в том, чтобы создать структуру для управления замороженными средствами, инвестировать их, а затем передавать вырученные средства Украине.

Сейчас чиновники сосредоточены на первом шаге — использовании поступлений от активов российского Центрального банка, поскольку считают, что это самый простой способ избежать юридических проблем. Пока непонятно, сколько денег это даст Украине и как быстро Киев их получит.

Экономисты сходятся во мнении, что есть вероятность того, что ЕС удастся использовать доходы от активов российского Центрального банка законным путем, но существуют более широкие опасения относительно того, насколько это на самом деле будет способствовать Украине.

— Юридически это может сработать, хотя это не изменит ситуацию в финансовом плане, — так считает Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

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