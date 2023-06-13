Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара

В Кривом Роге после ночного ракетного удара продолжаются спасательные работы. Известно о 10 погибших, еще 28 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, 12 человек госпитализированы в больницы города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

14 июня в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим.

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