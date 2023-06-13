Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
В Кривом Роге после ночного ракетного удара продолжаются спасательные работы. Известно о 10 погибших, еще 28 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, 12 человек госпитализированы в больницы города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.
14 июня в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова