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Марта Бондаренко, редактор ленты

Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара

Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Кривий Ріг 13 червня
Фото: Сергій Лисак
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Кривий Ріг 13 червня

В Кривом Роге после ночного ракетного удара продолжаются спасательные работы. Известно о 10 погибших, еще 28 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, 12 человек госпитализированы в больницы города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

14 июня в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим.

Война в Украине, Кривой Рог, Ракетные удары России
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Оксана Михайлова
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