ВСУ продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта — ISW

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. 12 июня им удалось достичь территориальных успехов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечено, что 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.

Она добавила, что за тот же период ВСУ освободили один населенный пункт на западе Запорожской области и шесть населенных пунктов на востоке Запорожской и западе Донецкой областей.

В то же время российские блогеры утверждали, что 12 июня войска РФ перешли в контрнаступление на западе Донецкой области после тактических успехов, достигнутых ВСУ 11 июня в районе Времовского выступа.

Аналитики указывают, что российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в этой контратаке. Хотя некоторые российские источники утверждают, что оккупанты якобы захватили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки), в Минобороны Украины это опровергают.

Пророссийский боевик Игорь Гиркин заявил, что если эти сообщения РФ правдивы, то они подтверждают “успех российской тактики гибкой обороны” в этом районе, и что российское военное командование заботится об истощении украинских сил, чем о возвращении территории.

Гиркин утверждал, что типичной защитой российских войск является отход в тыл, чтобы вывести украинскую пехоту из-под прикрытия украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Затем российские войска атакуют этот район при поддержке танков и ПВО, чтобы помешать украинским силам перебросить элементы ПВО на освобожденные районы.

В ISW добавляют, что, по данным российских блогеров, плохие погодные условия заставили самолеты РФ приземлиться, что усложнило оборону от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Российские источники утверждали, что 11 июня ВСУ удалось достичь тактических успехов из-за сильного дождя и тумана, которые не позволили ВКС РФ и вертолетам нанести удары по скоплениям украинских сил.

Террорист Гиркин заявил, что важную роль в определении исхода операций на этом участке в ближайшие дни будет играть погода.

В ночь на 13 июня российские террористы запустили по гражданской инфраструктуре Украины, по предварительным данным, 14 крылатых ракет Х-101/555 и четыре ударных дрона Shahed.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.