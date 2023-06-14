Активность в Черном море: Гуменюк объяснила, почему были объявлены воздушные тревоги

Воздушные тревоги в ряде областей Украины связаны с тем, что Российская Федерация активизировала свои ракетоносители в Черном море и, вероятно, врагом осуществляется атака беспилотниками.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила начальница пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она заявила, что по предварительной информации вполне вероятна дроновая атака.

— Кроме того, мы наблюдаем активность ракетоносителей в Черном море. К вечеру враг вывел два надводных ракетоносителя и буквально в течение последнего часа добавился еще подводный (ракетоноситель, — Ред.). Таким образом, вероятный общий залп может достигать 20 единиц, — сказала она.

Гуменюк добавила, что это “очень высокий” уровень опасности.

Надо быть сознательным, что атака ракетами Калибр с Черного моря может быть нанесена по всей территории Украины, и хотя воздушные тревоги были объявлены не только на Юге, не следует игнорировать звуки сирен в других городах, если они будут объявлены.

Несмотря на то, что сегодня вечером в Черном море бушует шторм, он не помешает врагу выпустить ракеты в сторону Украины, добавила Гуменюк.

— Если выведены на боевое дежурство — это может быть как элемент психологического давления и усиления истощения систем ПВО, так и реальная подготовка к ракетному удару, — добавила она.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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