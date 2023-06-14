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Валентина Летяк, редактор ленты

Авиация РФ активизировалась на Юге на фоне контрнаступления ВСУ – разведка Британии

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

В течение последних двух недель наблюдается увеличение количества полетов российской тактической авиации, особенно над Югом Украины.

В разведке Минобороны Великобритании считают это ответом страны-агрессора на активизацию украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска ударами с неба.

В то же время в разведке отмечают, что количество боевых вылетов российских бомбардировщиков остается гораздо ниже пикового показателя — до 300 ежедневных боевых вылетов — в начале полномасштабной войны.

— С начала вторжения юг Украины часто был более доступным для воздушных операций РФ по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса воздух-земля, например, управляемых авиабомб, что позволяет штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей, — говорится в сводке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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