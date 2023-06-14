Авиация РФ активизировалась на Юге на фоне контрнаступления ВСУ – разведка Британии
В течение последних двух недель наблюдается увеличение количества полетов российской тактической авиации, особенно над Югом Украины.
В разведке Минобороны Великобритании считают это ответом страны-агрессора на активизацию украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска ударами с неба.
В то же время в разведке отмечают, что количество боевых вылетов российских бомбардировщиков остается гораздо ниже пикового показателя — до 300 ежедневных боевых вылетов — в начале полномасштабной войны.
— С начала вторжения юг Украины часто был более доступным для воздушных операций РФ по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса воздух-земля, например, управляемых авиабомб, что позволяет штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей, — говорится в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 June 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 14, 2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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