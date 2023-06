Авиация РФ активизировалась на Юге на фоне контрнаступления ВСУ – разведка Британии

В течение последних двух недель наблюдается увеличение количества полетов российской тактической авиации, особенно над Югом Украины.

В разведке Минобороны Великобритании считают это ответом страны-агрессора на активизацию украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска ударами с неба.

В то же время в разведке отмечают, что количество боевых вылетов российских бомбардировщиков остается гораздо ниже пикового показателя — до 300 ежедневных боевых вылетов — в начале полномасштабной войны.

— С начала вторжения юг Украины часто был более доступным для воздушных операций РФ по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса воздух-земля, например, управляемых авиабомб, что позволяет штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей, — говорится в сводке.

