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Валентина Летяк, редактор ленты

Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC

Валерій Залужний

Через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ было понятно, что план Путина “взять Киев за три дня” провалился, однако оккупанты активно продвигались на Левобережье, поэтому в правительстве обсуждалась идея взорвать все мосты на Днепре, чтобы задержать российскую армию.

Именно тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался это делать, назвав такой шаг предательством людей на левом берегу, пишет ВВС со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, один из чиновников позвонил тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецназовцам взорвать мосты через Днепр.

Баканов обратился к Залужному, который ответил категорическим отказом:

— Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра, — и военных, и гражданских.

Время показало, что это решение оказалось правильным.

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Валерій Залужний

Российское МВД 30 мая объявило в “розыск” главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Перед этим российская пропаганда в течение нескольких недель распространяла фейки о якобы “ликвидации”, “ранении” и “исчезновении” Залужного.

Фото: ВСУ

Источник: ВВС
Война в Украине, Валерий Залужный, Днепр, ВСУ, Київ, Міст, Російська агресія
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