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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 14.06.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 14.06.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на территории Донецкой и Луганской областей произошло 28 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 14.06.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 14 июня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

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