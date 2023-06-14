Латвия предоставит еще €430 тыс. для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС

С целью преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС правительство Латвии во вторник, 13 июня, приняло решение о предоставлении Украине дополнительной гуманитарной помощи на сумму около €430 тыс.

Об этом сообщает издание LSM.

Отмечается, что Украина получит от Риги электрогенераторы, компрессоры, насосные станции, спасательные жилеты, спальные мешки, трубы, мотопомпы, водолазные перчатки, ботинки, квадроциклы и другое оборудование, необходимое для проведения эвакуаций и смягчения последствий катастрофы.

При этом только транспортировка указанного оснащения может стоить около €20 тыс.

Подрыв Каховской плотины, к которому россияне прибегли в ночь на 6 июня, нанес значительный ущерб пострадавшим от наводнения районам, их инфраструктуре, населению и окружающей среде, сообщили в правительстве Латвии.

Гуманитарная помощь будет предоставлена Государственной пожарно-спасательной службой Латвии, а одеяла и резиновые сапоги — из государственных материальных резервов.

Финансирование гуманитарной помощи будет выделено из латвийского госбюджета на случай чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что общие расходы на восстановление материальных ресурсов в следующем году составят €433 119 евро.

Ранее правительство согласилось выделить 200 тыс. евро на помощь Украине для преодоления экологического и гуманитарного кризиса.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.