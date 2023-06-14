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Ночная атака РФ. В Кировоградской области дроны Shahed попали в объект инфраструктуры — ОВА

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

В ночь на 14 июня российские оккупанты дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Кировоградскую область.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

— Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание шахедов в объект инфраструктуры в Светловодске, — говорится в сообщении.

Указано, что пожар оперативно локализовали. Обошлось без погибших и травмированных.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину четырьмя крылатыми ракетами Калибр, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 и десятью иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

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Война в Украине, Дрони, Кировоградская область
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