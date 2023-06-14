Ночная атака РФ. В Кировоградской области дроны Shahed попали в объект инфраструктуры — ОВА
В ночь на 14 июня российские оккупанты дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Кировоградскую область.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
— Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание шахедов в объект инфраструктуры в Светловодске, — говорится в сообщении.
Указано, что пожар оперативно локализовали. Обошлось без погибших и травмированных.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину четырьмя крылатыми ракетами Калибр, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 и десятью иранскими ударными дронами Shahed-136/131.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш