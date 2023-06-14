Нидерланды закупят четыре радара для усиления украинской ПВО
Нидерланды закупят для Украины четыре пассивные радиолокационные системы VERA-NG стоимостью €150 млн.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
— Радары могут быть использованы, в частности, для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Так Нидерланды делают свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины, — подчеркнула министр.
Оллонгрен напомнила, что Международный фонд для Украины выделил €92 млн на укрепление противовоздушной обороны. Ожидается, что это произойдет до конца года.
— Кроме того, завтра на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будет объявлено, что Нидерланды выделяют €40 млн на закупку оборудования для противовоздушной обороны в рамках многостороннего партнерства, которое будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки, — добавила она.
Отметим, что система VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения (станций) 360-градусного охвата.
Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные о выявленных целях с координатами дальности, азимута и высоты. Дальность работы системы — 400 км с точностью до 20 м.
Фото: Милитарный
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