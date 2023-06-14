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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты распространяют фейк о покушении на “чиновницу” так называемой “Запорожской ВГА” — Федоров

Оккупанты распространяют фейк о покушении на “чиновницу” так называемой “Запорожской ВГА” — Федоров
Фото: УНИАН

Российские оккупанты распространяют информацию о том, что во временно оккупированном Мелитополе неизвестные пытались взорвать авто назначенного оккупантами “чиновника” так называемой “Запорожской ВГА”.

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

– Рашисты имитируют бурную деятельность — придумали покушение на чиновницу и старательно его раскрывают. Оккупанты и местные коллаборационисты решили хоть чем-то порадовать своих кремлевских хозяев и раскрыли очередное несуществующее преступление — покушение на чиновницу оккупационного правительства, – написал он.

Федоров отметил, что оккупанты в лучших традициях придумали самодельное взрывное устройство и “бдительного” человека, который его “совершенно случайно” обнаружил под машиной.

– К сожалению, во время “расследования” от фейкового покушения, пострадают настоящие гражданские люди, которых оккупанты назначат крайними. Террор на ВОТ не прекращается ни на секунду. Юг ждет деоккупации, – подчеркнул мэр.

Напомним, партизаны из движения Атеш сообщили, что нанесли удар по российским оккупантам.

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Іван Федоров, Война в Украине, Мелітополь, Російська агресія, Российская пропаганда, Фейк
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