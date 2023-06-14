Оккупанты распространяют фейк о покушении на “чиновницу” так называемой “Запорожской ВГА” — Федоров
Российские оккупанты распространяют информацию о том, что во временно оккупированном Мелитополе неизвестные пытались взорвать авто назначенного оккупантами “чиновника” так называемой “Запорожской ВГА”.
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.
– Рашисты имитируют бурную деятельность — придумали покушение на чиновницу и старательно его раскрывают. Оккупанты и местные коллаборационисты решили хоть чем-то порадовать своих кремлевских хозяев и раскрыли очередное несуществующее преступление — покушение на чиновницу оккупационного правительства, – написал он.
Федоров отметил, что оккупанты в лучших традициях придумали самодельное взрывное устройство и “бдительного” человека, который его “совершенно случайно” обнаружил под машиной.
– К сожалению, во время “расследования” от фейкового покушения, пострадают настоящие гражданские люди, которых оккупанты назначат крайними. Террор на ВОТ не прекращается ни на секунду. Юг ждет деоккупации, – подчеркнул мэр.
Напомним, партизаны из движения Атеш сообщили, что нанесли удар по российским оккупантам.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш