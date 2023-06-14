Ракетный обстрел Одессы: в городе объявили 15 июня днем траура

Четверг 15 июня в Одессе объявлен днем траура. В городе будут чтить память жителей, погибших в результате российского ракетного удара в ночь на 14 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

— Ночью 14 июня в результате очередной ракетной атаки врага в Одессе погибли и пострадали люди, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в центре города. С целью почтения памяти погибших в ночь на среду, 15 июня объявлено в городе Днем траура, — говорится в сообщении.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Отметим, что сегодня ночью российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты типа Калибр.

Три ракеты украинским защитникам удалось сбить, четвертая попала в складское помещение одной из торговых сетей.

В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 13 получили ранения.

Фото: ОК Юг

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