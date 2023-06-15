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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Ракеты, ударившие по Одессе, снова имели в себе компоненты из других стран — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В российских ракетах Калибр, которые ударили по Одессе, снова было немало компонентов из других стран, поэтому необходимо усилить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 14 июня 2023 года.

Он заявил, что Украина продолжает свою коммуникацию с партнерами по российскому ракетному производству.

— Сегодня российские нелюди нанесли очередные ракетные удары по Одессе — из Калибров. Десятки компонентов этих Калибров поставлены в Россию из других стран. Очевидно, что каждый такой путь поставки — это путь усиления террора, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир имеет инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет.

Также украинский глава государства рассказал о своем разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой, с которым говорил накануне видеообращения.

— Часовой разговор, прежде всего тематика безопасности. Ситуация на поле боя сейчас, оружие для наших воинов, снаряды. Поблагодарил за выполнение предыдущих оборонных договоренностей. Конечно, в каждом разговоре уделяем значительное внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира, и не только для нас. И всегда результативно, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Польша “вполне реалистично” воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО, поскольку это объективная потребность.

— Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить, — сказал Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что как сегодня, так и в течение всей недели, Офис президента предметно готовится к Конференции по восстановлению Украины, которая уже на следующей неделе состоится в Лондоне.

— Это будет весомое мероприятие, очень представительное, которое объединит и политические, и бизнес усилия ради восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей. Ключевой украинский принцип — простой и справедливый, а именно: ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уже точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно сделать, чтобы победить российскую агрессию и наше восстановление. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что ежедневно, готовясь к этой лондонской конференции, происходят “длительные и глубокие” подготовительные совещания, которые нужны для демонстрации украинского видения.

Также президент сообщил, что подписал сегодня новые указы о награждении украинских воинов государственными наградами, в том числе и воинов Воздушных сил, противовоздушной обороны Украины. Он сообщил, что это именно те герои, которые каждую ночь, ежедневно спасают жизни украинцев.

— Также наградами отмечены наши разведчики и военнослужащие Вооруженных сил — боевых бригад и подразделений. В целом 331 воин. 331 героическая жизнь, — сказал Зеленский.

Глава государства призвал украинцев всегда помнить, что все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто стал на защиту жизни нашего народа и независимости.

— Уважение к нашим воинам, уважение к родным наших воинов, уважение к женам и мужьям всех тех, кто стал на защиту государства, — это безусловно. Благодарность этим людям — это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это стоит показывать каждый день, — сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто воюет и работает ради победы Украины, а особенно каждого и каждой, кто сейчас в боях на Востоке и Юге Украины открывает стратегическое пространство и пространство движения к победе.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России, Росія
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