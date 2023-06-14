В Центре страткоммуникаций опровергли заявления оккупантов о “колоссальных потерях” ВСУ
Российская пропаганда усиленно отрабатывает тему якобы колоссальных потерь украинской техники, в частности, западных образцов.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций.
— Потери есть на каждой войне — тем более во время боевых действий наступательного характера. Но украинские потери — точно не в заявленных роспропагандой масштабах, — говорится в сообщении.
Для увеличения показателей россияне показывают одну и ту же уничтоженную технику с разных ракурсов, но в разных сообщениях. А также выдают российские потери за потери Сил обороны Украины.
В Центре отмечают, что Россия реализует информационно-психологическую операцию на заданную тему, поэтому верить российским заявлениям и фейковым “доказательствам” нет никаких оснований.
— Особый акцент пропаганды на потерях западных образцов — это попытка снизить ее эффективность в глазах украинцев, их партнеров и поднять боевой дух россиян. Западные танки и бронетехника уже очень хорошо себя зарекомендовали на поле боя, хотя и были задействованы пока в ограниченном объеме, — добавляют в сообщении.
Ранее в Пентагоне заявили, что не имеют подтверждения информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш