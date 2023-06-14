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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Центре страткоммуникаций опровергли заявления оккупантов о “колоссальных потерях” ВСУ

ЗСУ танк війна
Фото: Генштаб ВСУ

Российская пропаганда усиленно отрабатывает тему якобы колоссальных потерь украинской техники, в частности, западных образцов.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

— Потери есть на каждой войне — тем более во время боевых действий наступательного характера. Но украинские потери — точно не в заявленных роспропагандой масштабах, — говорится в сообщении.

Для увеличения показателей россияне показывают одну и ту же уничтоженную технику с разных ракурсов, но в разных сообщениях. А также выдают российские потери за потери Сил обороны Украины.

В Центре отмечают, что Россия реализует информационно-психологическую операцию на заданную тему, поэтому верить российским заявлениям и фейковым “доказательствам” нет никаких оснований.

— Особый акцент пропаганды на потерях западных образцов — это попытка снизить ее эффективность в глазах украинцев, их партнеров и поднять боевой дух россиян. Западные танки и бронетехника уже очень хорошо себя зарекомендовали на поле боя, хотя и были задействованы пока в ограниченном объеме, — добавляют в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что не имеют подтверждения информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.

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Война в Украине, Военная техника, ВСУ, Росія
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