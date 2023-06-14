В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления

В Днепропетровской области правоохранители задержали российского “крота” в рядах ВСУ, который хотел сдать оккупантам дату и направления украинского контрнаступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

В конце прошлого года его дистанционно завербовал сотрудник российской военной разведки. По указанию агрессора, фигурант собирал данные о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил “срочное задание” от своего “куратора” — выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.

Кроме того, предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений. Он также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Мужчину задержали сотрудники Службы безопасности во время выполнения вражеского задания.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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