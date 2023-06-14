Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления

В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления
Фото: СБУ

В Днепропетровской области правоохранители задержали российского “крота” в рядах ВСУ, который хотел сдать оккупантам дату и направления украинского контрнаступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

В конце прошлого года его дистанционно завербовал сотрудник российской военной разведки. По указанию агрессора, фигурант собирал данные о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил “срочное задание” от своего “куратора” — выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.

Кроме того, предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений. Он также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Мужчину задержали сотрудники Службы безопасности во время выполнения вражеского задания.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Читайте также
Идеолог рашизма и геноцида украинского народа: СБУ объявила подозрение Дугину
олександр дугін

Источник: СБУ
Война в Украине, ВСУ, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Мобілізація
В августе Дания начнет обучение украинских пилотов на F-16 — СМИ
винищувач F-16
В результате взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги: Федоров рассказал о потерях оккупантов
залізниця
Идеолог рашизма и геноцида украинского народа: СБУ объявила подозрение Дугину
олександр дугін
Оказывали помощь пострадавшим: полиция показала первые минуты после попадания ракеты в Одессе
обстріл Одеси 14 червня
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (14.06.2023)
В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (14.06.2023)
В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (14.06.2023)
В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (14.06.2023)
В рядах ВСУ задержали “крота”, который хотел слить россиянам направления украинского контрнаступления
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь