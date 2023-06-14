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Валентина Чорна, редактор ленты

Военных и техники стало меньше: оккупанты покинули несколько блокпостов в Пологах

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Во временно оккупированных Пологах Запорожской области российские военные покинули несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.

Об этом рассказал городской голова Пологов Юрий Коноваленко.

— На территории их (военных РФ — Ред.) стало меньше, стало меньше и техники. Они покинули буквально несколько блокпостов, которые сегодня стоят пустые, нет никого на них, — сказал он.

Как сообщают местные жители, большинство из оккупантов, которые остались в Пологах, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть стараются меньше передвигаться на технике.

Коваленко добавил, что представители оккупационной власти никуда не эвакуируются, хотя имеют соответствующее “распоряжение”.

— Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации получили “распоряжение” на эвакуацию. Но на сегодня пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те “администрации”, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе, — рассказал мэр Пологов.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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