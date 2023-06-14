Военных и техники стало меньше: оккупанты покинули несколько блокпостов в Пологах
Во временно оккупированных Пологах Запорожской области российские военные покинули несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.
Об этом рассказал городской голова Пологов Юрий Коноваленко.
— На территории их (военных РФ — Ред.) стало меньше, стало меньше и техники. Они покинули буквально несколько блокпостов, которые сегодня стоят пустые, нет никого на них, — сказал он.
Как сообщают местные жители, большинство из оккупантов, которые остались в Пологах, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть стараются меньше передвигаться на технике.
Коваленко добавил, что представители оккупационной власти никуда не эвакуируются, хотя имеют соответствующее “распоряжение”.
— Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации получили “распоряжение” на эвакуацию. Но на сегодня пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те “администрации”, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе, — рассказал мэр Пологов.
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