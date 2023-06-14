Вывозят мебель и загружают зерном судна – Генштаб об оккупантах в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают грабить жителей Запорожской области.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из поселка Очеретоватое в сторону Токмака проследовала автомобильная колонна с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных.

По данным Генштаба ВСУ, награбленное имущество оккупанты вывозят военным грузовым транспортом.

В то же время на причалах морского порта Бердянска захватчики наполняют сухогрузы похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

– В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию РФ, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

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