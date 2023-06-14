Вывозят мебель и загружают зерном судна – Генштаб об оккупантах в Запорожской области
Российские оккупанты продолжают грабить жителей Запорожской области.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из поселка Очеретоватое в сторону Токмака проследовала автомобильная колонна с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных.
По данным Генштаба ВСУ, награбленное имущество оккупанты вывозят военным грузовым транспортом.
В то же время на причалах морского порта Бердянска захватчики наполняют сухогрузы похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.
– В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию РФ, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР
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