С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото

С началом наступательных действий Сил обороны Украины Россия перебросила 20 вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщают Схемы, которые получили спутниковые снимки Planet Labs.

Всего на аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся по меньшей мере 27 российских вертолетов. Двадцать из них появились в аэропорту недавно — это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

С помощью двух авиационных экспертов журналистам удалось идентифицировать модели вертолетов.

На аэродроме находятся:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что большинство вертолетов — это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но, скорее всего, их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

— Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск — “работа по заявкам” — невозможна, — сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Он добавил, что российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Ранее спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись на Бердянском направлении от 500 м до 1 км.

Источник: Схемы

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