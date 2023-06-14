Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото

Російські вертольоти Мі-8

С началом наступательных действий Сил обороны Украины Россия перебросила 20 вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщают Схемы, которые получили спутниковые снимки Planet Labs.

Всего на аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся по меньшей мере 27 российских вертолетов. Двадцать из них появились в аэропорту недавно — это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото

Схемы

С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото

Схемы

С помощью двух авиационных экспертов журналистам удалось идентифицировать модели вертолетов.

На аэродроме находятся:

  • 5 вертолетов Ка-52;
  • 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;
  • 13 вертолетов Ка-29.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что большинство вертолетов — это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но, скорее всего, их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

— Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск — “работа по заявкам” — невозможна, — сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Он добавил, что российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Ранее спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись на Бердянском направлении от 500 м до 1 км.

Читайте также
Оккупанты пытаются скрыть свои потери, из-за чего ограничили доступ к моргу в Бердянске — Генштаб
військові ЗСУ

Источник: Схемы

аеродром, Бердянск, Война в Украине, Запорожская область, літаки РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: что известно
С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото
Ночная атака РФ. В Кировоградской области дроны Shahed попали в объект инфраструктуры — ОВА
БПЛА Shahed
Вывозят мебель и загружают зерном судна – Генштаб об оккупантах в Запорожской области
Російські військові
Карта боевых действий на 14.06.2023 – ситуация на фронте
С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото
Латвия предоставит еще €430 тыс. для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС
Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
С началом наступления Сил обороны РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов — спутниковые фото
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь