ВСУ продолжают наступать как минимум на трех направлениях, командиры РФ уязвимы к украинским ударам — ISW

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях. 13 июня они достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров на северо-восток от Бахмута и на 200 метров на юг от Бахмута.

Также, по ее словам, Силы обороны продвинулись на 500-1000 метров за последние сутки вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории с начала контрнаступательных операций.

Российские источники утверждали, что в ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки на юго-запад от Орехова и на юг от Гуляйполя на западе Запорожской области.

Аналитики Института также отмечают, что российские командиры остаются уязвимыми к точным украинским ударам.

Так, по информации российских источников, был ликвидирован начальник штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майор Сергей Горячев.

ISW наблюдал за другими частями Восточного военного округа, в том числе за 58 общевойсковой армией и 5 общевойсковой армией, действующими в западной части Запорожской области.

— Сообщение о гибели Горячева в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска перебросили части 35 общевойсковой армии для проведения операций в Запорожской области, а также о том, что некоторые высокопоставленные чиновники российского военного командования продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми к точным ударам со стороны Украины, — добавляют в отчете.

Ранее в британской разведке сообщили, что авиация РФ активизировалась на Юге на фоне контрнаступления ВСУ.

Источник : ISW

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