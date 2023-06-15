Возле Кременной ВСУ, вероятно, ликвидировали скопление оккупантов — ISW

Украинские силы, вероятно, нанесли удар по дивизии 20 общевойсковой армии РФ, которая размещалась в районе Кременной Луганской области. Оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали, когда оккупанты простояли два часа на одном месте, ожидая прибытия командующего 20 общевойсковой армии, генерал-майора Сухраба Ахмедова, который должен был выступить с речью.

Один из российских блогеров предположил, что в результате удара HIMARS было убито около 100 российских военнослужащих и еще 100 получили ранения.

Отмечается, что инцидент вызвал новую волну критики российского командования.

В то же время аналитики Института отметили, что пока не видели никаких визуальных подтверждений этого удара или его последствий.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 580 российских оккупантов. В целом армия захватчиков сократилась на 217 910 человек.

Источник : ISW

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