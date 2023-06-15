Минус вертолет и 580 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери РФ за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 580 российских оккупантов. Поэтому в целом армия захватчиков сократилась на 217 910 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Опять оккупанты потеряли много тяжелой техники.

Потери РФ в войне на 15.06.2023:

личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,

танков — 3955 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,

артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,

РСЗО — 604 (+1) ед,

средств ПВО — 364 ед,

самолетов — 314 ед,

вертолетов — 301 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9) ед,

крылатых ракет — 1199 (+3) ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,

специальной техники — 519 (+3) ед.

Ранее мэр оккупированных Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказал, что российские военные оставили несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.

Источник : Генштаб ВСУ

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