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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус вертолет и 580 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери РФ за сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 580 российских оккупантов. Поэтому в целом армия захватчиков сократилась на 217 910 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Опять оккупанты потеряли много тяжелой техники.

Потери РФ в войне на 15.06.2023:

  • личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
  • РСЗО — 604 (+1) ед,
  • средств ПВО — 364 ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9) ед,
  • крылатых ракет — 1199 (+3) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
  • специальной техники — 519 (+3) ед.

Ранее мэр оккупированных Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказал, что российские военные оставили несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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