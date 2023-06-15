Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус вертолет и 580 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери РФ за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 580 российских оккупантов. Поэтому в целом армия захватчиков сократилась на 217 910 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Опять оккупанты потеряли много тяжелой техники.
Потери РФ в войне на 15.06.2023:
- личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3955 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
- РСЗО — 604 (+1) ед,
- средств ПВО — 364 ед,
- самолетов — 314 ед,
- вертолетов — 301 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9) ед,
- крылатых ракет — 1199 (+3) ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
- специальной техники — 519 (+3) ед.
Ранее мэр оккупированных Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказал, что российские военные оставили несколько блокпостов. В городе стало меньше военной техники.
Источник: Генштаб ВСУ
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