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Обучение украинских пилотов уже началось — Столтенберг

Обучение украинских пилотов уже началось — Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на современных самолетах 4-го поколения уже идет.

Об этом глава Организации Североатлантического договора рассказал журналистам.

Он подчеркнул, что приветствует решение некоторых стран НАТО поддерживать обучение украинских пилотов. И впоследствии страны могут принять решение о предоставлении реактивных самолетов 4-го поколения F-16.

— Я хочу поблагодарить Данию за то, что они играют ведущую роль в этом вопросе и в ее готовности обучать украинских пилотов, — заявил Столтенберг.

По его словам, Дания — одна из тех стран, которые оказывают важную поддержку Украине.

Генсек НАТО отметил, что обучение украинских пилотов уже началось. Это дает понимание странам, что они могут предоставлять современные самолеты Украине — ведь будут обученные пилоты.

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Обучение украинских пилотов уже началось — Столтенберг

Ранее сообщалось, что Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.

Винищувач F-16, Літаки, НАТО
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