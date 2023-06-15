Обучение украинских пилотов уже началось — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на современных самолетах 4-го поколения уже идет.

Об этом глава Организации Североатлантического договора рассказал журналистам.

Он подчеркнул, что приветствует решение некоторых стран НАТО поддерживать обучение украинских пилотов. И впоследствии страны могут принять решение о предоставлении реактивных самолетов 4-го поколения F-16.

— Я хочу поблагодарить Данию за то, что они играют ведущую роль в этом вопросе и в ее готовности обучать украинских пилотов, — заявил Столтенберг.

По его словам, Дания — одна из тех стран, которые оказывают важную поддержку Украине.

Генсек НАТО отметил, что обучение украинских пилотов уже началось. Это дает понимание странам, что они могут предоставлять современные самолеты Украине — ведь будут обученные пилоты.

Ранее сообщалось, что Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.