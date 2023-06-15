Никто в мире не был уверен, что ее можно уничтожить. В Воздушных силах рассказали как впервые сбили Кинжал

Зенитчики Воздушных сил рассказали, как в начале мая сбили российскую гиперзвуковую ракету Кинжал, которую до этого сбивать не удавалось.

Еще до 4 мая никто не был уверен, что Patriot способен уничтожать ракеты Х-47. Это доказали украинцы. Ни одна страна мира не имеет такого опыта, рассказывает полковник Сергей Яременко.

Он отмечает, что все тренировки по применению комплекса Patriot по различным типам баллистических ракет, которые есть на вооружении страны-агрессора, проводили в режиме имитации. Но даже во время симуляции воздушной обстановки результаты не были 100-процентными.

– Наше подразделение, первые расчеты, которые учились менее трех месяцев, сумели уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47, которую Путин отнес к разряду “аналоговнет”. Откровенно говоря, я и сам осознал, что мы сбили именно Кинжал, только после исследования обломков аналитиками-экспертами. А уже 16 мая мы доказали, что это точно не случайность, – говорит военный.

Полковник вспоминает, в тот день почти одновременно с разных направлений летело 16 баллистических целей, большинство из них прицельно на комплекс Patriot.

– Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Люди понимали, что непосредственно на них движутся баллистические ракеты. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, достаточно высоко, чтобы уменьшить вероятность повреждений инфраструктуры. Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание, – отмечает Яременко.

После доклада “Воздушное пространство — чистое, все цели уничтожены” эмоций никто не сдерживал. Уже позже военные узнали, что среди этих целей было шесть Кинжалов.

– Думаю, такие же эмоции, как у нас, были и у стран-партнеров. Лучшей рекламы для производителей не придумаешь, их комплекс реализовал себя в полной мере, доказал, что способен уничтожать цели, которые россияне позиционировали невозможными для сбивания, – подчеркнул полковник.

Напомним, 6 мая, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал.

Фото : АрміяInform

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