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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал

БРК Бал

Недавно Россия перебросила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал, который, похоже, собирается использовать для обстрела украинских городов.

БРК оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35/X-35У и предназначен для поражения кораблей.

Однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, использующим сверхзвуковую ракету Оникс.

Испытания комплекса Бал были завершены в 2004 году, а на вооружение ВС РФ его приняли в 2008-м.

В состав дивизиона комплекса Бал входят:

  • самоходные командные пункты управления и связи — до 2 единиц;
  • самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты типа Х-35/Х-35У в транспортно-пусковых контейнерах (ТПМ);
  • транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.

Тактико-технические характеристики БРК Бал:

  • Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35, 260 км с ракетой Х-35У
  • Отдаленность стартовой позиции от береговой черты: до 10 км
  • Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
  • Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 c
  • Максимальная скорость движения: по шоссе — 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч
  • Стартовая масса ракеты: 620 кг
  • Суммарный боекомплект комплекса: до 64
  • Запас хода (без дозаправки): не менее 850 км

Ранее в Генштабе предупредили, что для семи областей Украины есть угроза ракетных ударов из комплексов Бал.

В частности, дальность стрельбы БРК позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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Фото: Defense Express

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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