Усиление ПВО и ВСУ: в Пентагоне назвали главные темы 13-го Рамштайна

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины (более известной, как Рамштайн), которое состоится сегодня, 15 июня, будут обсуждаться темы усиления украинской противовоздушной обороны и других возможностей Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенных Штатов по результатам разговора министров обороны США и Украины.

Стороны обсудили “приоритеты встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня в Брюсселе (Бельгия), которая будет посвящена укреплению ПВО Украины и другим приоритетным задачам на ближайшую перспективу”.

Также в темы обсуждения вошли учения и поддержка потенциала для повышения прочности Украины в долгосрочной перспективе.

— Министр Остин представил обновленную информацию о недавней поддержке США в сфере безопасности, включая объявление о дополнительном пакете помощи в размере $325 млн. Министр Резников поделился своими размышлениями о динамике событий на местах в Украине. Оба лидера пообещали поддерживать тесные контакты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся еще 13 июня. О нем накануне сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Перед тем, как состоялся разговор руководителей оборонных ведомств Украины и США, о ситуации на фронте и других военных вопросах говорили два военачальника — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разговаривал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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