Вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих точек на саммите НАТО — CNN

Президент США Джо Байден и его команда ведут важный разговор с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Об этом сообщает CNN.

Вопрос членства Украины в НАТО — один из нескольких вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран-членов Альянса во время встречи в Вильнюсе в середине июля. Также будут обсуждаться новые обязательства по оборонным расходам и преемник Генерального секретаря Йенса Столтенберга, который планирует покинуть свой пост осенью.

— В то же время именно вопрос членства Украины станет одной из самых горячих точек для группы, которая сумела остаться удивительно сплоченной в условиях неспровоцированного российского вторжения, — говорится в материале.

CNN пишет, что некоторые члены Альянса, особенно те, что расположены ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения Киева к НАТО после окончания войны.

— Другие европейские чиновники, особенно в Западной и Южной Европе, утверждают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным и что это может быть чрезвычайно рискованной игрой для Альянса, даже если боевые действия закончатся. Особенно, если Россия все еще претендует на украинскую территорию, — добавляют журналисты.

Байден и члены его администрации остались сторонниками нынешней позиции Альянса, согласно которой Украина в конце концов вступит в НАТО, но без какой-либо определенности относительно того, когда это произойдет.

Указано, что эти разногласия вызвали срочные дискуссии накануне саммита.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в Вильнюсском саммите НАТО этим летом, если Украина не получит там четких сигналов относительно будущего членства.

Источник : CNN

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