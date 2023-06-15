Спецслужбы РФ готовят новые фейки против представителей Сил обороны и безопасности Украины — СБУ
Спецслужбы РФ готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины. Такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.
— В частности, по оперативным данным, сотрудники 5-й службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц, — говорится в сообщении.
Указано, что правдоподобность и доказательную базу фейков среди прочего должно обеспечить:
- внесение ФСБ в государственные реестры РФ записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;
- подделка документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
Старт реализации вражеских ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.
СБУ отмечает, что не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически-эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране.
Ранее в Центре страткомуникаций опровергли заявления оккупантов о “колоссальных потерях” ВСУ.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк