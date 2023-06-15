ССО в сотрудничестве с HIMARS: под Бахмутом сожгли российские РЛС Зоопарк-1 и Борисоглебск-2
В районе Бахмута в Донецкой области операторы одного из подразделений Сил спецопераций во взаимодействии с HIMARS поразили два комплекса противника.
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в соцсетях.
Отмечается, что воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки Зоопарк-1 и станции РЭБ Борисоглебск-2.
Соответствующие данные о расположении комплексов спецназовцы оперативно передали побратимам из ракетно-артиллерийского подразделения.
— В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника. Выжить удалось не многим, но ненадолго…, — говорится в сообщении.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские Силы обороны продолжают уничтожать технику российских захватчиков на Бахмутском направлении.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк