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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ССО в сотрудничестве с HIMARS: под Бахмутом сожгли российские РЛС Зоопарк-1 и Борисоглебск-2

ССО в сотрудничестве с HIMARS: под Бахмутом сожгли российские РЛС Зоопарк-1 и Борисоглебск-2

В районе Бахмута в Донецкой области операторы одного из подразделений Сил спецопераций во взаимодействии с HIMARS поразили два комплекса противника.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в соцсетях.

Отмечается, что воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки Зоопарк-1 и станции РЭБ Борисоглебск-2.

Соответствующие данные о расположении комплексов спецназовцы оперативно передали побратимам из ракетно-артиллерийского подразделения.

— В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника. Выжить удалось не многим, но ненадолго…, — говорится в сообщении.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские Силы обороны продолжают уничтожать технику российских захватчиков на Бахмутском направлении.

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ССО в сотрудничестве с HIMARS: под Бахмутом сожгли российские РЛС Зоопарк-1 и Борисоглебск-2

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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