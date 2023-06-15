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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сырский показал уничтожение украинскими защитниками техники россиян

Сырский показал уничтожение украинскими защитниками техники россиян

В среду, 15 июня, командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские Силы обороны продолжают уничтожать технику российских захватчиков на Бахмутском направлении.

— Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении. Враг постоянно теряет живую силу и броню, — написал он.

Сырский добавил, что наши воины работают над выполнением поставленных задач.

На видео с нескольких ракурсов видно, как пылает техника российских оккупантов.

Накануне в Генштабе Вооруженных сил сообщили, что Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, имеют частичный успех.

Сейчас продолжаются наступательные действия на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях. В частности, сообщалось, что на Бердянском направлении бои идут в районе Макаровки, на Мариупольском — вблизи Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области.

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский
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