В Волновахе прогремели взрывы, над городом поднимается дым

Днем 15 июня во временно оккупированной Волновахе Донецкой области прогремели взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Волноваха “бавовнит”. С места говорят о хорошей детонации. Хорошо попали. И где это российское ПеВеО? Просто день Волновахи, — написал он в Telegram.

Напомним, что сегодня утром сильный взрыв был слышен в Донецке.

Так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что на ул. Солнечногорской Ленинского района вспыхнул пожар в здании, которое не эксплуатируют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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