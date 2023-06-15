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Марта Бондаренко, редактор ленты

Выгода для армии РФ от подрыва Каховской ГЭС может оказаться временной — Bloomberg

Выгода для армии РФ от подрыва Каховской ГЭС может оказаться временной — Bloomberg
Фото: Факти ICTV

Подрыв плотины Каховской ГЭС лишил Силы обороны Украины возможности переправиться через Днепр для проведения контрнаступления. Но для российских войск это лишь временное преимущество.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ниже плотины “большая вода” уже начала отступать и вскоре река войдет в свое прежнее состояние, хотя и с новыми препятствиями, такими как горы мусора и размытые мины.

Выше по течению, по мере опустошения бассейна Каховского водохранилища длиной 230 км, возникает совершенно новый ландшафт, который может создать возможности для украинских войск.

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Днепр является важнейшим элементом поля боя, но и представляет собой серьезную логистическую проблему для ВСУ. Теперь масштаб этой проблемы будет зависеть от того, насколько сильно была повреждена плотина, а также от ила, который скопился на дне водохранилища за годы после строительство ГЭС в 1956 году.

По состоянию на воскресенье уровень воды в водохранилище упал примерно наполовину, спустив 73% его объема, сказал директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Уровень воды будет продолжать падать еще в течение недели.

Сейчас трудно сказать, как быстро ил высохнет. И предсказать, как это скажется на поле боя еще сложнее, учитывая, что местность и ее состояние будут совершенно новыми для украинской и российской армий.

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По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, наводнение на данный момент устраняет любую угрозу со стороны Днепра, поэтому российское командование перебросило войска с позиций вдоль реки, чтобы укрепить оборону на востоке.

Напомним, что ночью 6 июня российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. Десятки населенных пунктов затопило. Затопило и некоторые районы Херсона. В городе уже больше недели продолжается гуманитарная эвакуация людей. Работают и зооволонтеры — они спасают домашних и домашних животных.

Подрывом плотины Российская Федерация создала угрозы для безопасности Запорожской АЭС, ведь реакторы АЭС берут воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Однако в Энергоатоме заявляют, что пока угрозы для станции нет.

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Каховська ГЕС

Источник: Bloomberg
Каховська ГЕС, Каховское водохранилище
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