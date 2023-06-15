Истребитель F/A-18 – характеристики, вооружение и цена
13 июня стало известно, что Украина подала в Австралию запрос о состоянии 41 истребителя F-18.
Ранее издание Politico сообщало, что представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, который состоялся в начале июня.
Что известно о самолетах F/A-18 Hornet — читайте в материале.
F/A-18 Hornet: что известно
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.
Он является основным боевым самолетом ВМС США. Сейчас он снят с производства, однако находится на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии.
F-18 применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, бывшей Югославии.
По требованию командования ВМС США, при проектировании самолетов F/A-18 большое внимание уделялось их надежности и выживаемости. Небольшие габариты, бездымные двигатели, малая величина эффективной площади рассеивания, слабый уровень инфракрасного излучения и наличие бортовых средств радиоэлектронной борьбы в итоге затрудняет обнаружение и сопровождение самолета врагом.
Основные характеристики F/A-18:
- Первый полет: 18 ноября 1978 года
- Размах крыльев: 11,4 м
- Длина: 17,1 м
- Высота: 4,7 м
- Максимальный взлетный вес: 23,5 т
- Максимальная скорость: до 1,915 км/ч
- Крейсерская скорость: 1,060 км/ч
- Практический потолок: 15 км
- Боевой радиус: 720 км
- Экипаж: 1-2 человека
Вооружение F/A-18:
Самолеты F/A-18 Hornet вооружены 20 мм шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом в 578 снарядов.
Истребитель имеет 9 точек подвески общим весом до 7 т. Может нести много видов вооружения, в частности:
- ракеты воздух — воздух AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder
- ракеты воздух — земля AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon
- неуправляемые бомбы типа Mark 80, CBU-87 и управляемые бомбы, оборудованные JDAM
Цена F/A-18:
Стоимость истребителя назвать трудно, учитывая большое количество версий. Однако она может колебаться в размере от $29 до 57 млн.
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