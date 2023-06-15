Истребитель F/A-18 – характеристики, вооружение и цена

13 июня стало известно, что Украина подала в Австралию запрос о состоянии 41 истребителя F-18.

Ранее издание Politico сообщало, что представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, который состоялся в начале июня.

Что известно о самолетах F/A-18 Hornet — читайте в материале.

F/A-18 Hornet: что известно

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.

Он является основным боевым самолетом ВМС США. Сейчас он снят с производства, однако находится на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии.

F-18 применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, бывшей Югославии.

По требованию командования ВМС США, при проектировании самолетов F/A-18 большое внимание уделялось их надежности и выживаемости. Небольшие габариты, бездымные двигатели, малая величина эффективной площади рассеивания, слабый уровень инфракрасного излучения и наличие бортовых средств радиоэлектронной борьбы в итоге затрудняет обнаружение и сопровождение самолета врагом.

Основные характеристики F/A-18:

Первый полет: 18 ноября 1978 года

Размах крыльев: 11,4 м

Длина: 17,1 м

Высота: 4,7 м

Максимальный взлетный вес: 23,5 т

Максимальная скорость: до 1,915 км/ч

Крейсерская скорость: 1,060 км/ч

Практический потолок: 15 км

Боевой радиус: 720 км

Экипаж: 1-2 человека

Вооружение F/A-18:

Самолеты F/A-18 Hornet вооружены 20 мм шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом в 578 снарядов.

Истребитель имеет 9 точек подвески общим весом до 7 т. Может нести много видов вооружения, в частности:

ракеты воздух — воздух AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder

ракеты воздух — земля AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon

неуправляемые бомбы типа Mark 80, CBU-87 и управляемые бомбы, оборудованные JDAM

Цена F/A-18:

Стоимость истребителя назвать трудно, учитывая большое количество версий. Однако она может колебаться в размере от $29 до 57 млн.

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