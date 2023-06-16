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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Или Путин не контролирует армию, или неадекватный: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки

Или Путин не контролирует армию, или неадекватный: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный обстрел Киева во время визита лидеров стран Африки, заявил, что либо кремлевский диктатор Владимир Путин не контролирует свою армию, либо он неадекватен.

— Он не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников “вагнеровцев”, потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать к государству, которое сегодня устроило ракетный удар по ним, — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, Зеленский добавил, что президент РФ хочет полностью стереть и разрушить Украину.

– Либо этот человек не контролирует, либо этот человек неадекватный. Потому что человек не готов видеть мир. Человек хочет полностью стереть и разрушить государство Украина. Если такие намерения у человека, то у меня много вопросов, какое общение и какой диалог с этим человеком, — говорит он.

Глава нашего государства добавил, что “Путин сегодня поступает как террорист и мы должны смотреть на все, что происходит одними глазами”.

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– Некоторые мои коллеги продолжают называть эту войну кризисом и даже сейчас они публично продолжают это делать. Это их право выбора, но это говорит о том, что мы по-разному оцениваем ситуацию, — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого Зеленский отметил, что “у нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть массовые захоронения”.

Африка, Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ракетные удары России, Російська агресія
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