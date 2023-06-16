Или Путин не контролирует армию, или неадекватный: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный обстрел Киева во время визита лидеров стран Африки, заявил, что либо кремлевский диктатор Владимир Путин не контролирует свою армию, либо он неадекватен.
— Он не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников “вагнеровцев”, потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать к государству, которое сегодня устроило ракетный удар по ним, — сказал он на пресс-конференции.
Кроме того, Зеленский добавил, что президент РФ хочет полностью стереть и разрушить Украину.
– Либо этот человек не контролирует, либо этот человек неадекватный. Потому что человек не готов видеть мир. Человек хочет полностью стереть и разрушить государство Украина. Если такие намерения у человека, то у меня много вопросов, какое общение и какой диалог с этим человеком, — говорит он.
Глава нашего государства добавил, что “Путин сегодня поступает как террорист и мы должны смотреть на все, что происходит одними глазами”.
– Некоторые мои коллеги продолжают называть эту войну кризисом и даже сейчас они публично продолжают это делать. Это их право выбора, но это говорит о том, что мы по-разному оцениваем ситуацию, — подчеркнул Зеленский.
Кроме этого Зеленский отметил, что “у нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть массовые захоронения”.
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