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На Донецком направлении ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 — Воздушные силы

Російський гелікоптер Ка-52

На донецком направлении около 21:00 подразделением Воздушных сил был уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

— Около 21:00 на донецком направлении подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52! Горите в аду! – говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 16 июня потери личного состава армии РФ составили 218,5 тыс. За сутки было уничтожено 16 ББМ и 19 артсистем противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Вертолет, Повітряні сили України
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

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