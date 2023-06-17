На Донецком направлении ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 — Воздушные силы

На донецком направлении около 21:00 подразделением Воздушных сил был уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

— Около 21:00 на донецком направлении подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52! Горите в аду! – говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 16 июня потери личного состава армии РФ составили 218,5 тыс. За сутки было уничтожено 16 ББМ и 19 артсистем противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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