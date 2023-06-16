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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Херсонщине оккупанты возвращаются на позиции, которые покинули после подрыва Каховской ГЭС

На Херсонщине оккупанты возвращаются на позиции, которые покинули после подрыва Каховской ГЭС
Фото: Факти ICTV

Российские оккупанты возвращаются на свои позиции на Херсонщине, которые они вынужденно покинули после подрыва Каховской ГЭС и усиливают обстрелы.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Российские военные начинают возвращаться на те позиции, которые открылись от большой воды, и усиливают обстрелы. В частности, ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность, – сказала она.

Пресс-секретарь рассказала, что этой ночью оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов на Херсонщине, есть погибшие среди гражданского населения.

Враг снова применяет минометные расчеты по позициям ВСУ. Несмотря на то, что российские силы преимущественно пользуются тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня.

– Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отминусовали три большие пушки, которые наносили удар большими калибрами по правому берегу, – рассказала Гуменюк.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что подрыв плотины Каховской ГЭС лишил Силы обороны Украины возможности переправиться через Днепр для проведения контрнаступления. Но для российских войск это лишь временное преимущество.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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