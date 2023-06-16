Воздушные силы самостоятельно будут сообщать в Telegram о ракетных угрозах
Воздушные силы ВСУ в режиме реального времени будут извещать общественность о запусках вражеских ракет и дронов.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, сейчас в Telegram существует очень много мониторинговых пабликов, которые сообщают о ракетных атаках, пусках и тому подобное. Однако украинцы хотят видеть оперативную информацию о том, кто, где и как атакует.
— Воздушные силы тоже будут сообщать об основных направлениях атак. Граждан это беспокоит, и много запросов от представителей СМИ. Многие люди хотят видеть информацию из официальных источников, приложения Воздушная тревога, — заявил полковник.
Заметим, что в Telegram-канале Воздушных сил во время сегодняшней ракетной атаки уже сообщали об угрозах. Сегодня украинские военные уничтожили 12 ракет и два беспилотника.
Ранее израильское издание The Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что в Польше украинские и израильские военные работают над разработкой и внедрением системы предупреждения о ракетных ударах. Сама система должна заработать в Украине до сентября.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк