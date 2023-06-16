РФ атакует на Лимано-Купянском направлении уже несколько недель, но безуспешно — ВСУ

В Луганской области, то есть на всем Лимано-Купянском направлении, ежесуточно враг пытается атаковать украинские позиции, за последние — пять раз, но никаких успехов не имел, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

По его словам, одновременно оккупанты наносят артиллерийские удары — за сутки 510, зафиксировано 10 авианалетов.

— Все атаки врага отражены, оккупанты потерпели неудачу. Во время отражения ударов было уничтожено 17 оккупантов, 50 ранены. Уничтожен полевой склад с боеприпасами, три БМП, БТР-80 и два дрона-камикадзе Lancet, — уточнил Череватый.

Он отметил, что на Луганщине россияне пытаются атаковать уже несколько недель подряд, однако ситуация контролируемая, поскольку мы знаем их намерения.

— За многих недель противник не достиг ни одного локального успеха. То есть это все Лимано-Купянское направление, — подытожил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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