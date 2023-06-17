Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский

РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Фото: Офис президента

Россия блокирует украинские порты для того, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидерами стран Африканского Союза заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы организовали зерновую инициативу, мы обратились к международным организациям и лидерам, которые дали нам деньги, фонд, для того, чтобы мы отправили (агропродукцию, – Ред.), кстати, в большинство ваших государств мы отправили бесплатно. Вот что мы делали. И это не результат кризиса или конфликта между двумя государствами. Это последствия блокировки Россией наших портов, — сказал он.

Они это сделали, “чтобы самим продавать свою агропродукцию, и чтобы не было конкуренции со стороны Украины, такого крупного поставщика”.

Зеленский также обратил внимание на то, что “Россия не давала возможности какого-либо зернового морского коридора, до тех пор, кстати, пока мы в одностороннем порядке не деоккупировали наш остров Змеиный, и пока мы не получили соответствующее оружие, которое обеспечивало безопасность нашим портам”.

Читайте также
Зеленский: Допустить переговоры с РФ сейчас — это заморозить войну, боль и страдания
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский

Глава нашого государства подчеркнул, что “нельзя хорошими словами или добрыми шагами в отношении президента РФ остановить его агрессию”.

— Я считаю, напротив, дипломатическая изоляция, показать, что весь мир понимает, что он агрессор и террорист, и его окружение – это военные преступники, такие же, как он. Я считаю, что именно это может быть серьезным и повлиять на его общество. Мы этим должны заниматься, влиять на его общество, чтобы они поняли, что они изолированы, — добавил Зеленский.

Африка, Война в Украине, Владимир Зеленский, Зерно, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Лидеры Африки представили 10 составляющих по урегулированию войны в Украине
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
ракета ATACMS
Зеленский: Допустить переговоры с РФ сейчас — это заморозить войну, боль и страдания
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Либо Путин не контролирует армию, либо он неадекватен: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь