РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский

Россия блокирует украинские порты для того, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидерами стран Африканского Союза заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы организовали зерновую инициативу, мы обратились к международным организациям и лидерам, которые дали нам деньги, фонд, для того, чтобы мы отправили (агропродукцию, – Ред.), кстати, в большинство ваших государств мы отправили бесплатно. Вот что мы делали. И это не результат кризиса или конфликта между двумя государствами. Это последствия блокировки Россией наших портов, — сказал он.

Они это сделали, “чтобы самим продавать свою агропродукцию, и чтобы не было конкуренции со стороны Украины, такого крупного поставщика”.

Зеленский также обратил внимание на то, что “Россия не давала возможности какого-либо зернового морского коридора, до тех пор, кстати, пока мы в одностороннем порядке не деоккупировали наш остров Змеиный, и пока мы не получили соответствующее оружие, которое обеспечивало безопасность нашим портам”.

Глава нашого государства подчеркнул, что “нельзя хорошими словами или добрыми шагами в отношении президента РФ остановить его агрессию”.

— Я считаю, напротив, дипломатическая изоляция, показать, что весь мир понимает, что он агрессор и террорист, и его окружение – это военные преступники, такие же, как он. Я считаю, что именно это может быть серьезным и повлиять на его общество. Мы этим должны заниматься, влиять на его общество, чтобы они поняли, что они изолированы, — добавил Зеленский.

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