Rheinmetall ожидает миллиардную сделку с правительством Германии на поставку снарядов
В ближайшее время концерн Rheinmetall рассчитывает заключить крупную сделку с правительством Германии на поставку боеприпасов, заявил его генеральный директор Армин Паппергер в интервью Reuters.
— Германия собирается подписать с нами большой рамочный контракт, — сказал он.
По его словам, сумма сделки составит несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall сможет объявить об этом в течение следующих шести недель.
— Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения получения заказов, — сказал Паппергер.
Он отметил, что Rheinmetall получил заказ на несколько миллиардов евро только на боеприпасы с начала войны в Украине и ожидает дополнительных сделок еще на несколько миллиардов.
Паппергер сообщил, что уже в июле концерн отправит в Украину первые 35-миллиметровые снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
Снаряды изготовлены на новой производственной линии Rheinmetall, которая была установлена после того, как Швейцария заблокировала их экспорт в Украину.
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