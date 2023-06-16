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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Rheinmetall ожидает миллиардную сделку с правительством Германии на поставку снарядов

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

В ближайшее время концерн Rheinmetall рассчитывает заключить крупную сделку с правительством Германии на поставку боеприпасов, заявил его генеральный директор Армин Паппергер в интервью Reuters.

— Германия собирается подписать с нами большой рамочный контракт, — сказал он.

По его словам, сумма сделки составит несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall сможет объявить об этом в течение следующих шести недель.

— Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения получения заказов, — сказал Паппергер.

Он отметил, что Rheinmetall получил заказ на несколько миллиардов евро только на боеприпасы с начала войны в Украине и ожидает дополнительных сделок еще на несколько миллиардов.

Паппергер сообщил, что уже в июле концерн отправит в Украину первые 35-миллиметровые снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Снаряды изготовлены на новой производственной линии Rheinmetall, которая была установлена после того, как Швейцария заблокировала их экспорт в Украину.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Военная техника, Німеччина, Російська агресія, Украина-Германия
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