Rheinmetall ожидает миллиардную сделку с правительством Германии на поставку снарядов

В ближайшее время концерн Rheinmetall рассчитывает заключить крупную сделку с правительством Германии на поставку боеприпасов, заявил его генеральный директор Армин Паппергер в интервью Reuters.

— Германия собирается подписать с нами большой рамочный контракт, — сказал он.

По его словам, сумма сделки составит несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall сможет объявить об этом в течение следующих шести недель.

— Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения получения заказов, — сказал Паппергер.

Он отметил, что Rheinmetall получил заказ на несколько миллиардов евро только на боеприпасы с начала войны в Украине и ожидает дополнительных сделок еще на несколько миллиардов.

Паппергер сообщил, что уже в июле концерн отправит в Украину первые 35-миллиметровые снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Снаряды изготовлены на новой производственной линии Rheinmetall, которая была установлена после того, как Швейцария заблокировала их экспорт в Украину.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.