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Движение вперед – самое важное: Зеленский провел военный кабинет с командующими

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет с командующими украинскими силами и командирами на определенных направлениях и отметил, что движение вперед – это сейчас самое важное.

Об этом глава нашего государства сообщил в своем традиционном видеообращении.

— Было сегодня (16 июня, — Ред.) еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие – генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий — пока не называю фамилий: всему свое время. Наше движение вперед – самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное. И был Буданов – отдельные шаги, – говорит Зеленский.

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Кроме того, он поблагодарил всех, кто сейчас в бою ради Украины.

– Спасибо всем, кто готовится войти в бой! Благодарю всех, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим, – обратился президент Украины.

Война в Украине, Владимир Зеленский, контрнаступ, українські військові
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