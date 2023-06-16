США предоставят Украине еще $205 млн на гуманитарную помощь — Блинкен

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете гуманитарной помощи для Украины на $205 млн.

Об этом на своей странице в Twitter 16 июня сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Соединенные Штаты предоставляют дополнительно $205 млн гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать миллионы украинцев, перемещенных в Украине и во всем регионе, — написал он.

В конце сообщения он добавил хэштег #UnitedWithUkraine, что можно перевести как “Объединенные с Украиной”.

В то же время официальный портал Государственного департамента США уточняет, что помощь Украине охватит продукты питания, питьевую воду, услуги по защите, образование, средства к существованию, юридическую помощь, доступное жилье, здравоохранение и тому подобное. Финансирование будет происходить через международные и неправительственные организации.

— С начала российского вторжения более 6 млн беженцев покинули страну и более 5 млн стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины. Атаки России на территории Украины затронули еще миллионы украинцев, — говорится в сообщении.

Добавляется, что общая гуманитарная помощь Украине за 2023 финансовый год превысила $605 млн. В общем, с февраля 2022 года Вашингтон предоставил Украине гуманитарной помощи на сумму более $2,1 млрд.

— Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению агрессивной войны России и к тому, чтобы Россия способствовала беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится перебраться в более безопасные районы, — добавили в Госдепе.

Кроме США, о новом пакете помощи на £60 млн 16 июня объявила и Великобритания.

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