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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киевской области после обстрела повреждены частные дома, есть пострадавшие — Небытов

В Киевской области после обстрела повреждены частные дома, есть пострадавшие — Небытов

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

– Начался пожар. На месте работает полиция, медики и ГСЧС.

Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, – написал он в своем Telegram.

Обстрел Киевщины, есть раненые — первые подробности

Фото: Андрій Нєбитов

В Офисе генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По данным следствия, вооруженные силы страны-агрессора совершили очередную ракетную атаку на Киевщину. Пострадала 82-летняя женщина. Также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге.

Обстрел Киевщины, есть раненые — первые подробности

Фото: Офіс Генпрокурора

На местах работают прокуроры, эксперты, сотрудники полиции, СБУ и ГСЧС.

Напомним, 16 июня, в день визита в Киев африканских лидеров, армия РФ обстреляла столицу баллистическими и крылатыми ракетами типа Калибр.

Сначала около 10:50 на Север из Черного моря направились Калибры, а уже в половине двенадцатого в Воздушных силах сообщили об обстреле Киева и области баллистическими ракетами.

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Война в Украине, Киевская область, Ракетные удары России
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