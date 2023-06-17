Зеленский является олицетворением битвы за свободу, а не “позором еврейского народа” — Пинчук

Президент Украины Владимир Зеленский является сегодня олицетворением борьбы за свободу.

Об этом в Facebook написал украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук.

— Сегодня рашистский диктатор назвал президента нашего государства “позором еврейского народа”. Я – гражданин Украины, я – еврей, и уже несколько лет, общаясь с евреями со всего мира, слышу исключительно положительные отзывы о Владимире Зеленском, — сказал он.

Пинчук отметил, что он слышал от евреев из разных стран подлинное восхищение президентом Украины.

— Когда Зеленский возглавил борьбу народа Украины за его независимость и свободу, когда его мужество и несокрушимость сделали его нравственным лидером свободного мира, я слышу от евреев из разных стран подлинный восторг этим человеком. Без идеализации – но настоящий восторг. И дело не в его национальности – дело в том, что Зеленский сегодня является олицетворением битвы за свободу. А свобода – одна из главных ценностей еврейского народа, — отметил он.

По мнению Пинчука, избрание еврея президентом Украины демонстрирует фундаментальную разницу между свободной, демократической страной и антисемитской рашистской империей.

— Евреи Украины – часть украинского народа. Они храбро сражаются на фронтах, жертвуя своей жизнью, и вносят свой вклад в приближающуюся победу Украины. Что бы там ни говорили еврейские друзья нашего врага, которых он так и не назвал. Но их имена наверняка можно найти во всех международных санкционных списках, — подытожил он.

Напомним, что 16 июня президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал Зеленского “позором еврейского народа”.

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