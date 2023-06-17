Карта боевых действий на 17.06.2023 — ситуация на фронте

В течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К большому сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Карта боевых действий в Украине на 17.06.2023

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки на Харьковщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Костобобров и Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Сосновка, Стариково, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое и Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Серебрянка — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Пивденное.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Возле последней нанес авиаудар по Авдеевке. Также, совершил артиллерийские обстрелы Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток, наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг в наступлениях успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Полтавку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевку, Шляховое, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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