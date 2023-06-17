Мы не слышали и не видели взрыва: делегация ЮАР сомневается, что была атака на Киев

Винсент Магвеня, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы, опроверг сообщения о взрывах в Киеве во время визита делегации стран Африки 16 июня.

Об этом сообщает южноафриканское издание news24.

Так, 16 июня в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В этот момент Рамафоса находился в городе.

Мер столицы Виталий Кличко сообщил, что звуки взрывов были слышны в Подольском районе. Позже в администрации сообщили, что громкими звуками была работа нашей противовоздушной обороны. В Киеве никакие объекты не пострадали.

А вот Магвеня заявил, что никаких взрывов ни он, ни делегаты якобы не слышали.

— Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Очевидно, что здесь распространяется преднамеренная дезинформация. Люди продолжают заниматься своими делами. Как мы и ожидали, эта миссия не была легкой, но некоторые из препятствий вызывают глубокую тревогу, например, откровенное веселье и этот так называемый взрыв, — заявил пресс-секретарь Сирила Рамафосы.

Винсент Магвеня сказал, что он и все, с кем он был рядом, были в недоумении, когда их отвезли обратно в отель. А, проезжая по улицам Киева, видели, как люди продолжали проводить свой обычный день.

Однако впоследствии сам Рамафоса на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что слышал звуки взрывов.

Впоследствии Магвеня отметил, что не исключает возможных взрывов в другой части Киева.

— Я не говорю, что не верю. Я говорю, что не слышал взрывов и не слышал сирен, и это правда. Возможно, это была сирена или взрыв в другой части города. Мы были в другой части города, не очень далеко отсюда на самом деле, — пояснил он.

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