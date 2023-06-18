На Киевщине 17 июня объявили тревогу из-за малоразмерных БПЛА РФ — Игнат
Причиной воздушной тревоги на Киевщине вечером 17 июня были малоразмерные БПЛА, используемые Россией, чтобы залетать вглубь страны и собирать разведывательную информацию.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– Области, где работает наша истребительная авиация и ПВО, будут красными, даже когда летают обычные российские беспилотники. Потому что по ним нужно отрабатывать реальными средствами, и обломки могут падать, — говорит он.
Игнат отметил, что враг с помощью таких беспилотников изучает местонахождение украинского ПВО.
– Перед ударами (оккупанты, – Ред.) будут использоваться все имеющиеся средства, чтобы выяснить, что мы имеем и где стоит, – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Он сообщил, что кроме Киевщины РФ активизирует беспилотную авиацию в Херсонской и Николаевской областях, а также повсюду на линии разграничения, чтобы следить за нашими войсками и их передвижением во время контрнаступательных действий.
Напомним, что 17 июня около пяти часов вечера в Киевской области раздались взрывы.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк