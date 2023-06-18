На Киевщине 17 июня объявили тревогу из-за малоразмерных БПЛА РФ — Игнат

Причиной воздушной тревоги на Киевщине вечером 17 июня были малоразмерные БПЛА, используемые Россией, чтобы залетать вглубь страны и собирать разведывательную информацию.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Области, где работает наша истребительная авиация и ПВО, будут красными, даже когда летают обычные российские беспилотники. Потому что по ним нужно отрабатывать реальными средствами, и обломки могут падать, — говорит он.

Игнат отметил, что враг с помощью таких беспилотников изучает местонахождение украинского ПВО.

– Перед ударами (оккупанты, – Ред.) будут использоваться все имеющиеся средства, чтобы выяснить, что мы имеем и где стоит, – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он сообщил, что кроме Киевщины РФ активизирует беспилотную авиацию в Херсонской и Николаевской областях, а также повсюду на линии разграничения, чтобы следить за нашими войсками и их передвижением во время контрнаступательных действий.

Напомним, что 17 июня около пяти часов вечера в Киевской области раздались взрывы.

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