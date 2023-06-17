РФ может устроить новые техногенные катастрофы — Гуменюк

Российские оккупанты могут прибегнуть к еще одной техногенной катастрофе после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила пресс-секретарь объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Надо понимать, что они (оккупанты, — Ред.) сейчас доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать подрывные команды для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы. Это учтено и с этим работаем дальше, — заявила она.

По словам Гуменюк, россияне, которые часто используют лозунг “можем повторить”, могут применить это и к техногенному шантажу.

— Мы помним, что шантажировали они и с Запорожской АЭС, потом — Каховская плотина и Крымский Титан. Сейчас они также пытаются давить шантажом и имеют интерес и к другим гидротехническим сооружениям нашего региона, — пояснила она.

Напомним, накануне американское агентство Bloomberg писало, что разрушение Каховской дамбы лишило украинских военных возможностей форсировать Днепр для проведения контрнаступления, хотя для россиян это и только временное преимущество.

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