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Достигли дна журналистики: в МИД раскритиковали репортаж французского ТВ об оккупантах

Достигли дна журналистики: в МИД раскритиковали репортаж французского ТВ об оккупантах

Телеканал TF1 на своем YouTube-канале опубликовал репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях Украины, при этом не упомянув об агрессии РФ. В МИД нашей страны заявили, что таким образом нарушаются законы Украины.

— Сообщение TF1 о том, что российские войска уничтожают новые города на оккупированных территориях Украины, достигает нового минимума журналистики, — написал в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что, снимая данный репортаж, журналисты французского телеканала рекламируют так называемое могущество российской армии. Николенко отметил, что такие действия порочат память погибших от российской агрессии.

– Кроме того, TF1 посещал оккупированные территории, нарушая законы Украины, – отметил он.

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Напомним, что сюжет продолжительностью менее 3 минут телеканал TF1 опубликовал 15 июня, его просмотрели более 130 тысяч пользователей. Всего у канала более 230 тысяч подписчиков.

В видео есть кадры дороги к российским позициям, видео блиндажей изнутри, краткие комментарии от солдат РФ о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных, кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

В закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне.

Фото: Олег Николенко

Война в Украине, Російська агресія
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